美國商務部當地時間28日表示，將調查中國太陽能生產商是否通過在4個東南亞國家進行業務來非法規避太陽能關稅。調查結果可能導致對在柬埔寨、泰國、越南、馬來西亞所經營的中國公司生產的太陽能電池組件徵收高額關稅，預計美國商務部將在150天內發佈初步裁決。

美國商務部表示，這是應總部位於加州聖荷西的太陽能組件製造商Auxin Solar Inc.的要求展開這項調查，該公司稱中國太陽能製造商通過將生產轉移到鄰近國家來使其太陽能電池組件避開關稅。

根據美國商務部網站的備忘錄顯示，官員們稱表示根據Auxin提供的資訊表明，在馬來西亞、泰國、越南和柬埔寨營運的太陽能企業是中國大型生產商的子公司，在那裡生產的產品如果在中國製造，美國反補貼和反傾銷稅將適用。

此外，美國商務部指出，如調查結果證實這一指控，則太陽能關稅可能擴大到東南亞的供應商，且回溯到本月啟動調查時。