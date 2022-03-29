宏正(6277)推出第一款Podcast多聲道AI數位混音效果器-UC8000 MicLIVE，現正以優於上市後售價於嘖嘖募資平台最後倒數。

UC8000 MicLIVE是一款專為Podcast直播所開發的混音效器；整合錄音介面、幻象電源、混音、人聲效果器、音效鍵等特色，豐富節目製作，為初次進入直播廣播領域的新手解決複雜的錄音設備技術與操作門檻。UC8000 MicLIVE導入業界首創AI調音美化智慧型EQ與降噪，採用AI演算的聲學模型技術，優化人聲頻段，透過AI智慧型等化器，為一般麥克風升級音質，讓直播後的人聲如同在專業錄音室所錄下的品質，一鍵解決常見錄音問題，簡化Podcast製作。

ATEN UC8000 MicLIVE主機一體化設計，介面簡單好操作，體積輕薄僅420g容易攜帶，採用USB 5V供電設計，只要接上PC、筆電或是行動電源的USB就可以使用，真正的隨身型設計。無論是談話、採訪、音樂或其他內容，即使出外景都能輕鬆自在地用於混音和串流直播平台。

MicLIVE為台灣設計製造，於2021年榮獲日本Good Design Award優良設計大獎；體現開發者對錄音設備的設計巧思，為沒經驗的內容創作者可直覺簡單地使用混音效果器，進行聲音調整，且具操作介面清晰易懂，圖形化介面取代傳統複雜按鍵，體現了對創作者的友好。

嘖嘖募資是台灣的第一間群眾募資公司，創立10年來面對的市場日趨成熟，從早期的小眾市場，到現在「逛募資平台」已成為消費者日常的一部分，透過贊助募資專案來建構美好生活的行為越來越清晰。