總統忠烈祠主持春祭 慰問烈士遺族代表。總統府提供

總統忠烈祠主持春祭 慰問烈士遺族代表。總統府提供

「中華民國111年向先祖暨忠烈殉職人員致祭典禮」於今上午1在臺北市圓山國民革命忠烈祠舉行，蔡英文總統親臨主祭，副總統賴清德、立法院長游錫堃、司法院長許宗力、考試院長黃榮村、監察院長陳菊、行政院副院長沈榮津陪祭。

總統在總統府秘書長李大維陪同下，抵達忠烈祠。典禮開始，鐘鼓齊鳴，主祭、陪祭、與祭人員就位，奏國歌，隨後總統向各民族先祖及國民革命烈士之靈位獻花。

在恭讀祭文後，總統率同陪祭及與祭人員行三鞠躬禮，典禮莊嚴隆重；典禮後，總統並向烈士遺族代表拱手致意。今日與祭人員包括遺族代表等。