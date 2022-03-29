楊絡勝醫師代表苗栗縣接受全國優秀青年表揚。（大千醫院提供／李京昇苗栗傳真）

今天是329青年節，苗栗縣政府每年辦理優秀青年遴選及表揚活動，選出具優良德行及傑出事蹟之青年，為社會大眾學習的楷模，大千綜合醫院胸腔外科醫師楊絡勝、家庭醫學科醫師林家伃、後龍診所管理室主任王嘉勝獲評選委員肯定，榮獲111年社會優秀青年，楊絡勝醫師更代表苗栗縣接受全國優秀青年表揚。

早年苗栗缺乏胸腔外科的專任醫師，導致不少需要胸腔外科技術治療的病人，只能遠赴其他縣市尋求醫療資源，對病人及家屬都是極大的負擔，在台大胸腔外科學有所成的楊絡勝醫師，為能幫助偏遠縣市的民眾，毅然決然來到苗栗服務。

他進入大千團隊後，以單孔胸腔鏡技術完成多例肺楔狀切除手術，以及縣內首例單孔胸腔鏡肺腫瘤肺結切除手術、肺腫瘤肺葉切除手術、心包膜肋膜開窗手術、胸椎椎間盤清創手術；另外，也完成微創胸腔鏡食道切除及重建手術、與胸腔鏡食道旁腫瘤切除手術等，並負責照護加護病房重症病人。

擁有家庭醫學科背景的林家伃，為了提供病人全面性的照護不斷地提升自我專業能力，陸續取得戒菸服務、糖尿病共同照護、慢性腎臟病照護等資格認證。

除此之外，為陪著末期病人走完生命最後一里路，而考取安寧緩和醫學專科，也因為想傾聽並協助病人規劃重病纏身時的生活，也取得預立醫療照護諮商資格。

林家伃還為幫助肥胖病人擺脫過多的體重與未來可能出現的併發症，去考取肥胖症專科，她目前仍持續精進於職業醫學科，期望未來能為各種產業的勞工提供專業的醫療服務。

王嘉勝本身為物理治療師，在後龍診所擔任管理室主任期間，積極推動長照2.0計畫及配合政府消除C型肝炎計畫不遺餘力。

當苗栗縣首例Covid-19個案出現在後龍時，王嘉勝親自帶領團隊執行高風險的防疫工作，完成多場企業快篩及大型疫苗接種站服務，同時在後龍診所設立後龍唯一的疫苗接種診所，提供當地鄉親快速方便的協助。