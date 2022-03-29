著重在企業進出口貿易業的永續發展表現連結貿易融資（Sustainability-Linked Loan for Trade，SLLT），台灣第一筆由聚陽實業拿到，由滙豐（台灣）商業銀行協助完成。

滙豐台灣29日宣布此項好消息，對於出口為經濟主體的台灣，能透過SLLT善盡永續職責，特別有意義。

此次滙豐台灣的合作對象為全球領導服飾品牌供應商聚陽實業，融資架構為期1年、規模達3,000萬美元，所設定的永續績效目標將與聚陽在環境保護與員工照顧方面的表現相連結，包括降低用電強度、提升員工培訓以及促進員工職能發展等。

滙豐（台灣）商業銀行工商金融業務處負責人蕭仲程表示，首筆永續發展表現連結貿易融資除了代表滙豐台灣的綠色金融產品更加全面，而提供與企業永續目標相關的階梯式利率優惠，將有利於形成一個正向循環機制，以支持企業將永續元素融入其財務策略中。

蕭仲程說，銀行方面注意到愈來愈多的供應商，開始設立永續經營模式為一個主要的發展目標，因此供應端也變得更加重視產品生命週期對環境和社會的影響。

聚陽實業為全球知名服飾品牌如GAP、日本迅銷集團旗下GU、美國大型通路TARGET及歐洲品牌H&M等的策略合作供應商，與其客戶合作的業務範疇涵蓋原物料開發採購、服裝設計、多國生產製造與進出口等，除了提供一站式服務，聚 陽更與許多客戶在ESG領域有共同理念，願意投入心力達到共榮共好。

聚陽實業表示，公司方不斷創造新的商業模式，跳脫傳統成衣代工廠的框架，期望在全球成衣業中發揮綠色供應鏈價值的角色。在設定永續目標時，聚陽同時期望綠色轉型能夠成為核心重點，透過推動與實現永續目標，將對環境甚至社會產生更為積極的影響。