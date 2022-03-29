後疫情餐飲市場商機無限，築間餐飲集團這次砸重金，祭出限量100萬加盟創業回饋金，用最實際的方式來號召更多加盟主，將於4/8～4/11高雄展覽館加盟展，邀請南部民眾當頭家。築間集團表示，今年第一場台北加盟展剛結束，單場簽訂數較去年成長2成，締造創業佳績，更創集團歷史新高，而2022年上半年光是「築間幸福鍋物」加盟店，就有十家要開業，大舉搶攻市占率。

築間餐飲集團表示，南部市場是築間展店的重點之一，今年上半年在岡山秀泰一口氣還要進駐築間幸福鍋物、燒肉Smile及有之和牛鍋物放題等三品牌門店，持續看好南部市場。築間指出，許多加盟主認為集團的經營模式成熟，最實際的就是省下很多第一次當老闆摸索的時間，並有強大的總部各專業部門為後援，是加盟因素之一，尤其是餐飲界獨家推出的保障年毛利，增加不少加盟主進場的信心。其中還包含，築間集團旗下擁有118萬的會員，月平均客流量達50萬人次，推出消費累點可兌換食材，讓老顧客回流，創造更多營收。另一方面，築間剛推出常溫的四種口味湯底包上市，就受到廣大粉絲喜愛，在疫情中的外帶、外送市場，疫情後的常溫產品，未來也將陸續開放線上訂位系統，還有自己的電商平台，後疫情的商業模式持續壯大，加上完善的經營輔導，除了能維持正常營運外，業績明顯成長，2021年營收來到30億，2022年上看55億，創造更多商機與就業機會。

全台單日可熱銷超過2萬鍋的築間幸福鍋物，加盟最低門檻320萬元起，保障年毛利最高可達888萬元外，還有今年首度開放「有之和牛鍋物放題」、「本格和牛燒肉放題」火、烤兩大品牌加盟，加盟金各1,000萬元，保障年毛利1,288萬元；另主打個人燒肉的「燒肉Smile」也僅需420萬元起，保障年毛利最高可達888萬元。

築間餐飲集團董事長林楷傑表示，築間餐飲集團有全台唯一自有水產供應鏈，完整的採購、物流、教育訓練、督導審核機制，讓加盟主無後顧之憂，專心做好服務營運，而今年也首次舉辦加盟主專屬的大型春酒宴，加盟主是夥伴，是家人，身為築間集團的一份子，表揚年度業績表現亮點的加盟店等多項大獎頒發，慰勞一起打拼的加盟主，以全台連鎖餐飲來說，築間是首例。另外，今年除了上半年拓展新的兩個餐飲品牌外，加盟會是首要任務，專心拚內需，從台北加盟展看出，後疫情市場創業動能相當強勁。另外公司內部進行組織調整，以符合上市之要求，目標瞄準資本市場邁進。