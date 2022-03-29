中市大甲去年9月間發生1件離奇命案！60歲邱姓男子死在酒友李男住的三合院前，警方追查出李男持剪刀及竹籤等銳器刺殺邱男胸、頸及背部多達20多處傷口，遺體已腫脹腐敗，經解剖判定案發3至8天前即死亡，李男否認犯案，但警方查扣到犯案血衣。台中地院依遺棄致死等罪判處李男徒刑8年6月，仍可上訴。

大甲區有民眾在去年9月25日在1棟三合院民宅前發現1具男屍報案，警方到場處理，發現男屍頭頸部已發黑腫脹，上前敲門李姓屋主都沒應門，經由消防隊破門，李男才現身。警方在李男屋內查扣到3把剪刀及竹籤，地板、牆壁、床墊及衣物都有血跡，且住處並無打鬥痕跡。

警方調閱巷口影像發現，李男9月21日及24日出門穿著沾有血跡的衣褲，經採樣均檢驗出DNA型別與邱男符合。經解剖發現邱男遺體已腐敗，判定死亡時間已有3天至8天左右，遭到「他殺」，死亡原因為前頸胸部多處銳器傷及大片瘀傷，失血過多及橫紋肌溶血症死亡。

雖然遺體遭砍腫脹難辨，但李男一眼就認出死者是友人邱男，但對他為何陳屍住家門口則一問三不知，最後一次看到邱男是1年多前，而他衣物上相關血跡則是他家的貓死亡，沾到的貓血。

檢方認定李男因不明原因在持3把剪刀及牙籤等銳器刺殺行動不便的邱男，造成的胸、頭頸及背部20多處開放傷口及裂傷，四肢有大片瘀傷，施暴後遺棄置之不理，未及時送醫導致邱男死亡，放置住處直到9月24日晚間才將遺體移置到大門處。

台中地院法官審酌李男與邱男是朋友關係，持剪刀等物刺傷後，傷勢不輕卻消極不救治，放任他死亡，且否認犯行，未彌補被害人家屬損失，依傷害罪判刑1年、遺棄致人於死罪判刑8年，應執行徒刑為8年6月。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障