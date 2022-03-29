台中霧峰全家福社區23棟透天民宅，在九二一地震時震毀傾斜，前台中市議員張芬郁日前接獲民眾反映「沒拆乾淨」前往勘查，發現該處建築廢棄物堆置、雜草叢生。（張芬郁提供／馮惠宜台中傳真）

台中霧峰全家福社區23棟透天民宅，在九二一地震時震毀傾斜，前台中市議員張芬郁日前接獲民眾反映「沒拆乾淨」，前往勘查發現該處建築廢棄物堆置、雜草叢生，痛批市府都發局頭洗一半；對此，都發局表示本案強制拆除非採公務預算支列，以代履行方式辦理，建築物拆除後遺留廢棄物已通知原建物所有權人限期清除。

張芬郁表示，921地震之後，全家福社區23棟倒塌的透天民宅，17年來遲未處理宛如廢墟，地方民眾不斷陳情希望拆除，都無法如願，直到她擔任議員期間，提案爭取終於讓市府編列預算，於2016年底動工拆除。不料，近日她接獲民眾反映，指拆除工作「有完未成」，疑似包商跑了沒人收尾？

張芬郁前往勘查，現場雜草叢生、鋼筋棄置、斷壁殘垣的建築廢棄物像座小山，還擺了一部鏽蝕的怪手，無人聞問，住在附近的陳小姐表示，對於現況很無奈，反映多年無人解決，若能清理乾淨，對社區環境大有助益，也減少公安危險。

都發局回應，台中霧峰全家福社區透天民宅，九二一震災後傾斜，經技師鑑定共計21棟危險建築物，該局依建築法106年1月11日執行強制拆除完畢，並向建築物所有權人追償強制拆除所需費用，所有權人已完成繳納。

至於建築物拆除後遺留廢棄物則通知原建物所有權人限期拆除，唯時間已過環保局108年10月18日也函復土地所有權人盼啟動代履行清除計畫。