大S（徐熙媛）日前宣布和舊愛具俊曄復合並在韓國登記結婚後，昨(28日)大S經紀人透露兩人已經透過委託代理人在台灣也完成了結婚登記，兩人正式成為合法夫妻。而先前將大S視為「永遠的兒媳」的張蘭，最近上直播工作時常被粉絲狂虧，昨她無奈表示：「外人的事咱們就別在直播間裡說了，和我沒有任何關係！」

張蘭先前在大S宣布在婚前自稱自己永遠只有一個兒媳婦，沒有新的兒媳婦，替汪小菲澄清沒有新女友，未料隔天就被大S梅開二度的婚訊打臉，之後外界盛傳大S再婚疑跟婆媳問題有關，張蘭親上火線否認，強調：「大S嫁的是汪小菲，結婚10年我有我的家，她也沒有和我住在一起，哪來的矛盾？」，並指出：「兩口子過不下去，和感情有關係，和婆婆永遠沒關係」。

張蘭在直播中疑似視訊孫女，放話讓她可以來找奶奶生活。（圖／翻攝自痛點娛樂微博）

坦言一心掛念孫子、孫女的張蘭，近日含淚表示：「孩子都在台北，我怎麼要？根本要不回來，我更想兩個孩子在我身邊」，但不久後又透露這場「爭孫大戰」有新進展，「暑假就能看見他們了，他們會過來，念完書後會回來的！」也欣慰說孫子、孫女越大越懂事，身為奶奶的她迫不及待和他們重聚。

張蘭近日在直播中疑似視訊打給孫女，狂誇：「小美妞越大越漂亮了，越來越像奶奶」，又表示：「過得不好就來找奶奶！」，霸氣表示這裡的生活更好，歡迎孫女投靠她，而昨大S和具俊曄在台北登記結婚，張蘭直播時被大陸網友虧：「今天是大S和新老公領證的日子，妳怎麼還直播賣貨啊？」，張蘭回應：「外人的事咱們就別在直播間裡說了，和我沒有任何關係」，更補充：「我是一個白手起家的女企業家，我帶領著15萬人掙錢呢，我不需要那些亂七八糟的炒作，踏踏實實做事業才是根本」，有人認為她話中有話，張蘭澄清：「我可沒指名道姓說別人啊，我是在說所有女性都應該獨立」。