1名女網友在《爆料公社》寫下，自己37歲因為老公外遇，她決定放生老公與小三，簽字離婚後拿了120萬的贍養費，向公司請假去環島來一趟單身之旅，網友們看到後紛紛留言祝福：「37歲是美好的年紀，恭喜妳放過彼此，開啟了另一個廣闊的人生」。

原PO在《爆料公社》發文，她37歲勇敢離婚了，大方放過老公和小三，拿著120萬的贍養費，和公司請了8天的假，打算環島，但唯一讓她感到惋惜的是婆家不讓她帶走孩子，原po表示，自己會整理好情緒，用最棒的狀態再和孩子們相聚，希望網友們能祝福她，並推薦環島的行程給她。

貼文一出，引起大批網友不捨，紛紛留言祝福：「恭喜，你即將獲得更棒的人生」、「記得不要再吃回頭草」、「多愛自己就是一個好的開始，祝福你」、「浪漫之旅，祝福好姻緣發生」、「37歲是美好的年紀，恭喜妳放過彼此，開啟了另一個廣闊的人生」、「來場浪漫的邂逅吧！不過不建議放縱，因為會有後遺症」。

也有網友針對環島給原PO一些建議：「花東玩個三天，走山線可以看到花東縱谷的廣闊景色，也可以沿著海岸線走欣賞太平洋的海景，別忘了到知本泡個溫泉。西部再從屏東往北走，沿途到各個城市拜訪平時難得見面的老朋友，喜歡一個人的話，就走國三往山裡去，櫻花還開著，不管是藤枝、阿里山、日月潭、溪頭杉林溪、奧萬大，山區的新鮮空氣和夜晚的滿天星斗，相信會療癒妳的身心靈」、「好好去玩一下，推薦騎腳踏車環島的，但妳可能沒練過，所以還是火車環島或自己開車比較舒服」。