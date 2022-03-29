美商鄧白氏29日發布，2022年台灣第一季整體企業樂觀指數（BOI）為125.3，較上一季下降6.3％，與去年同期比則小幅增長0.1％，對銷售量、新訂單和淨利潤的樂觀程度，在2022年第一季已跌至五個季度的低點。

調研團隊表示，此項調查是在2021年底進行，顯示外部風險影響到2022年第一季企業樂觀指數，大陸經濟面臨放緩，以及對年初可能爆發的Omicron疫情進而破壞私人消費復甦的擔憂，均影響本季的企業樂觀指數。

此外，對於國際油價上漲和供應鏈瓶頸可能加劇多年的通膨上揚，央行升息的高可能性在短期內亦降低了企業的樂觀程度。

美商鄧白氏《2022年Q1台灣企業樂觀指數報告》顯示，調查中的六個參數（銷售量、新增訂單量、淨利潤、備貨水準、雇用員工數）的樂觀程度，均同步下降。

單就製造業來看，企業樂觀指數從138.4下降到126.7（-8.5％）；服務業部份，企業樂觀指數則是從128下降到123.9（-3.3％）。

美商鄧白氏企業樂觀指數是一個總體經濟領先指標，透過觀察企業樂觀指數可以判斷出景氣趨勢，美商鄧白氏每一季都會編製一次企業樂觀指數，以電話訪問方式進行調查，從美商鄧白氏的商業信用數據資料庫中隨機抽取來自各產業類別的企業樣本，其所擷取的樣本是台灣地區的企業縮影。按各產業別佔台灣生產毛額（GDP）的比例進行抽樣，確保樣本的代表性。產業別細項包含：農業、營造業、公共事業、金融業、製造業、礦業、服務業、交通運輸業、批發零售業及房地產業等。