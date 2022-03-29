58歲的日本資深男星木下鳳華（木下ほうか），日前遭媒體踢爆以指導演戲為由接連性侵2名女演員而遭到眾人撻伐，之後他也遭到經紀公司解約剔除，演藝事業全毀。而原本他還將與「日劇男神」山下智久合作推出新戲，如今電視台卻宣布將刪減他所有的畫面，害得山下智久的畫面可能也因此被大量刪除，引發粉絲的不滿。

木下鳳華在被八卦周刊爆出性侵案便神隱，5天後才在推特上發文公開道歉，並宣布無限期停止所有演藝事業。而他對於周刊報導的內容，雖強調「部分內容與事實有出入，加上對於10年前的事情已沒有記憶」，最後仍坦承大致內容無誤，但針對「無視女性明確拒絕維持關係」以及「使用藥物控制對方」則表示自己沒有印象，因此否認相關內容。而木下鳳華所屬經紀公司對於他的行為，也在28日公開向受害女子及相關人士道歉，並對外發表解約聲明，正式與他切割。

不過，木下鳳華突然因醜聞宣布停止演藝活動，最直接受到衝擊的就是即將於4月5日開播的新戲《正直不動產》，在劇中飾演山下智久直屬上司的他，有多場精采的對手戲，但因為事發突然無法重拍，NHK電視台只好直接刪減他所有的畫面，也嚴重影響山下智久在劇中的戲份。

另外，木下鳳華是日本影視圈極具知名度的配角演員，過去曾在《AV帝王》、《晝顏》、《下町火箭》等多部電視劇及電影中演出，相關作品也在各大串流平台上播出，若是都比照NHK電視台的做法，將讓不少演員跟著遭殃。

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