北投麗禧溫泉酒店於4月29日迎接開幕11週年，自4月1日至30日止首次推出「4月壽星快閃生日慶」住宿專案，凡4月出生之貴賓可以專案價13999元入住雅緻山景客房含豐盛早餐兩客，並享客房升等一級、空飄氣球布置、生日慶賀燈板以及4吋蛋糕等多重壽星禮遇，此專案限平日入住，每日限量5間。

2021年歷經疫情的歷練，即使是在最艱難的時刻，北投麗禧為持續提供優質的軟硬體服務，仍不惜花費超過千萬元重新整修硬體設施，並透過不間斷的完備訓練精進服務品質，期間更延攬具備金鑰匙勳章的專業人才，致力打造卓越的服務體驗，只為在疫情和緩後，以最好的一面迎接所有貴賓。

北投麗禧溫泉酒店自開業第三年起，每年皆與公益團體合作推動關懷弱勢行動，慶祝週年慶之餘，亦致力於將愛與善意遠播，今年迎接開幕第十一週年特別攜手「忠義基金會」一同推動每月11日關注失依兒少行動，忠義基金會成立超過70年，長年服務0至18歲失依兒少，陪伴超過7500位弱勢兒童或少年長大成人，並幫助650位以上的孩子遇見願意承諾一輩子的收養家庭。

北投麗禧為喚起大眾對失依孩童之關懷與重視，自4月1日至9月30日止推出「麗禧11‧公益＋1」活動，每月11日為飯店公益日，露天風呂享優惠價每人只要1111元(原價1800元)、獨立湯屋2300元房型升等至2800元房型只需加價111元，或可選擇加一人使用湯屋，也只需加價111元(原價600元)。若想享用美食，每月公益日至館內雍翠庭、歐陸餐廳使用1680元午間套餐，加價111元即可享主菜升等，不論是鹹香美味的「樹子瓜蓉蒸龍蝦」或是軟嫩多汁的「熟成胭脂鴨胸」皆可輕鬆品嚐。每月公益日之每筆指定消費將提撥111元捐贈予忠義基金會，以實際行動陪伴孩子完成尋家的夢想，邀您透過小小的愛心，累積成為幫助失依兒安穩成長的基石。