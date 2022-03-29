街友阿璘參加了艾草條課程，如今做出興趣，生活愈來愈充實。(林雅惠攝)

街友找到就業契機，也能夠翻轉人生！高雄市三民街友中心輔導街友學習製作艾草條，不僅幫街友做出興趣，也做出專業，來自機關團體、個人的訂單不斷，其中阿漳更靠這份收入自立更生，在外租屋工作重新生活、阿成及阿璘投入後找到興趣，賺了一筆收入，逐漸擺脫街友身分。

高雄市政府社會局為了協助街友能夠自立生活，去年4月起，由三民街友中心與台東鹿野耕食宿的艾草條達人產業合作，開辦艾草條課程，使用天然、無化學成分的材料，幫助街友獨立製作並生產大批的艾草條產品及銷售。

62歲的阿漳年輕時當過船員，7年前離開這份工作後，一直來沒有穩定工作，4年前流浪街頭並到三民街友中心尋求幫助，中心發現阿漳具備工作熱忱，每回街友沐浴車外出使用後，他都積極整理物品、清潔車輛等、因此街友中心評估他有工作能力，鼓勵他參加艾草條課程，阿漳經過一段時間訓練後，其所製作的艾草條相當精緻，受到好評，也紛紛接到不少訂單，穩定的收入讓他很快在外租屋，一面接單，回歸社會生活。

同樣也是船員的56歲阿成離開跑船工作後，開始流浪街頭，因身體狀況逐漸不佳，2年多前求助三民街友中心，同時被診斷出罹患肺癌二期，在中心鼓勵下，阿成參加艾草條課程，學會一技之長，也賺了一些收入，有了金錢醫療身體，阿成心情平靜許多，至今病情沒再惡化，他說，如今心境轉換，很感謝中心協助，感恩這一切，讓他能夠重新生活。

56歲阿璘年輕時在日本工作，多年前隻身返台即流浪街頭，2年前到三民街友中心，喜歡靜態的她在中心鼓勵下也參加了艾草條課程，如今做出興趣，生活愈來愈充實。

三民街友中心主任范俊賢說，街友中心艾草條至今已銷售出50組，收入約3、4萬元，所得7成歸街友，3成購買原料，除阿漳已離開街友中心就業自立，目前阿成及阿璘仍在中心持續生產，近日天氣逐漸炎熱，艾草條需求量將大增，中心近期榮獲2022年南高屏地區社工專業人員表揚「年度小型方案獎」，也計畫開設第二班艾草條課程，持續協助街友就業自立，翻轉人生。