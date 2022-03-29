蔡英文總統今在總統府綠廳接見美國「國家民主基金會」會長威爾森；威爾森特別引綠廳懸掛的書法含義；其實這是本土書法耆宿陳雲程之手筆，其文字乃摘自明代呂坤「呻吟語」；曾被移花接木成中國前領導人毛澤東「長征」詩文，做成假新聞。

威爾森致詞結尾強調，很期待接下來和總統及總統的團隊對話，就像剛才台灣民主基金會執行長黃玉霖跟他解釋後面這個書法的意義是，希望大家可以保持這個開放、謙虛，還有平靜的心。

這書法是本土書法耆宿陳雲程之手筆，其文字乃摘自明代呂坤「呻吟語」：「大其心容天下之物，虛其心受天下之善，平其心論天下之事，潛其心觀天下之理，定其心應天下之變，聖人之道太和而已」。

但是幾年前曾被網路流傳，總統與外賓於總統府綠廳合照時，背後懸掛的字畫為中國前領導人毛澤東「長征」詩文一事，經查證這是一張經後製造假的圖片，偽造者將原照片中我國書法家陳雲程先生作品竄改為毛澤東詩文，意圖讓各界誤認政府會收藏類似書畫，實際上總統府僅典藏具重要文化、歷史價值之我國、外賓借展或致贈作品。