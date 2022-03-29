台東縣數位學習推動辦公室29日啟用揭牌，台東縣長饒慶鈴也與學生共同體驗線上學習。（蔡旻妤攝）

台東縣數位學習推動辦公室29日啟用揭牌，台東縣長饒慶鈴也與學生共同體驗線上學習。（蔡旻妤攝）

台東縣數位學習推動辦公室29日啟用揭牌，台東縣長饒慶鈴也與學生共同體驗線上學習。（蔡旻妤攝）

台東縣數位學習推動辦公室29日啟用揭牌，台東縣長饒慶鈴也與學生共同體驗線上學習。（蔡旻妤攝）

台東縣數位學習推動辦公室29日啟用揭牌，台東縣長饒慶鈴也與學生共同體驗線上學習。（蔡旻妤攝）

為強化學生的智慧科技力，台東縣成立「數位學習推動辦公室」並於29日由台東縣長饒慶鈴主持揭牌儀式，她同時康樂國小師生共同進行數位學習演示，體驗數位線上學習的樂趣。饒慶鈴表示，此辦公室將作為全縣國中小數位學習推動的專責單位，讓台東在「班班有冷氣」之外，還達到「生生用平板」、「班班有網路」的目標。

饒慶鈴與學生們一起點開平板，體驗線上學習。她說「感謝數位學習讓我知道自己講話會漏風，就連看著字也會念錯，真的謝謝大家，讓我的成績從20％進步到40％」，她強調，去年受疫情影響，師生皆無法到校進行實體教學，改為在家線上學習，讓師生體驗到教學與學習者角色互換的模式。

饒慶鈴感謝康樂國小近年在數位資訊教育的推動和努力，台東縣數位學習推動辦公室未來將統籌全縣線上教學和數位學習事務，結合教育處跨科室、學校校長及數位教學經驗、資訊網路專長等教師的參與，評估數位學習成效，讓平板電腦等數位器材成為學習的利器，縮短城鄉數位學習落差，培養學生數位素養及自主學習能力。

教育處長林政宏提到，為提升台東孩子的競爭力，2020年完成建置各校前瞻基礎建設，包含全縣國小3至6年級、國中1至3年級，每間教室裝設大螢幕顯示設備及教學區無線網路；今年持續運用教育部「推動中小學數位學習精進方案」，投入約1.3億元經費購置載具等軟硬體設備，包含補足全縣117所學校班級教室無線網路基地台建置及移機、約7000台學習載具及500台行動充電車、學習載具管理系統（MDM）使用授權、教學軟體與數位內容，並成立專案辦公室，期盼完成全縣國中小班級無線網路覆蓋率100％，達到「班班有網路」、「生生用平板」，更期許在後疫情時代，讓現場第一線教師能持續善用線上學習工具，幫助學生個別化學習。

隨著數位科技快速發展的時代，遠距教學及線上學習已成教育新常態，因應新形態教學模式，平板載具等資訊設備成為數位學習必備的工具，期望透過數位資源的補足，打破傳統地域的限制，盡可能消除城鄉數位落差。