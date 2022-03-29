靠著汽車以及航運股拉抬，日股29日走高。早盤結束時，日經指數收28,110.73點，漲166.84點或0.6%。東證指數收1,984.65點，漲11.28點或0.57%。

三井住友DS資產管理認為，有些公司29日是參加除權息的最後一天，因此吸引不少買盤進駐。同時，國際油價回檔也算是利多消息。

汽車相關業者以及航運類股一度上漲1.71%、1.68%。

因日圓兌美元匯價貶至2015年8月以來新低，故出口為導向的豐田汽車漲2.2%，本田汽車漲1.78%，日產汽車也漲1.52%。

日本航運3傑中，商船三井漲0.59%，日本郵船漲0.28%，川崎汽船也漲1.2%。

同時，大煉油廠走弱，Eneos控股跌2.29%，出光興產也跌2.81%。

公共設施廠商中部電力漲5.31%，日經指數表現不俗，另外，醫療平台M3漲4.9%，零售業者Seven & i Holdings也漲4.89%。