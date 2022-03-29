今年53歲的台語歌王羅時豐，不僅以好歌喉聞名，替知名藥商拍攝的「斯斯」廣告，更是為人所知，近年他走出舒適圈，轉戰跨界網路新媒體，自己當起YouTuber，深受年輕族群喜愛，而羅時豐近日在自己節目上，大方分享私下與愛妻的日常點滴，更透露對老婆的暱稱，還自爆「晚上還要」，閃瞎一群網友。

羅時豐在東森開新節目《今晚開讚吧》公開老婆暱稱。（圖/中時提供）

近日他在新節目《今晚開讚吧》，跟小禎大聊「家內事」，大方分享跟老婆的日常，大讚老婆是全職家庭主婦，對他很體貼，他下班回家，老婆從不要求他幫忙帶孩子、做家事等等，坦言自己跟老婆是典型的男主外、女主內，幾乎所有的家事都是她一手包辦，甚至透露老婆甘願為家庭付出，把家人排在第一順位，什麼事都攬下的個性，讓她有「攬嫂」的外號。

主持人小禎聽完後機智的說，大嫂就是要「甲你攬著著啊！」，沒想到羅時豐發揮平時幽默浮誇的性格，語出驚人直呼：「晚上還要，真的！」，笑噴全場，讓小禎趕緊上前制止，深怕他口不擇言的再說下去。

羅時豐(左)與老婆結婚24年，感情依舊很好。(圖/羅時豐提供)

雖然羅時豐在節目上拿夫妻的房內事大開玩笑，但事實上他私底下是一位寵妻狂魔，為了感謝太太這些年為了家庭的犧牲與付出，還趁著結婚週年紀念，精心挑選的超美的蝴蝶鑽戒，討老婆歡心，不僅如此，他在家中還扮演著開心果的角色，是老婆的快樂泉源。羅時豐跟老婆結婚25年，但感情依舊甜蜜，或許這就是許多人理想的婚姻生活，真讓人羨慕！