近期高雄出現零星疫情，醫療用血持續拉緊報，血液庫存量明顯不足供應，地震保險基金與旺旺友聯產險，日前在高雄大遠百舉辦公益捐血活動，希望民眾的熱血能量，能紓緩血液短缺。在地鄉親熱情踴躍參加，當日累計捐血袋數達160袋。

地震保險基金表示，本次捐血活動在高雄捐血中心及大遠百協助宣傳下，自上午活動開始，便有不少民眾預先前來排隊，甚至許多年輕朋友們揪團來參加，即使到下午，排隊捐血的人潮仍絡繹不絕，但大家仍保持防疫距離並全程攜帶口罩做好防疫。

地震保險基金與旺旺友聯產險更提供星巴克飲料兌換券及西螺農會禮盒，贈送給現場熱情的捐血者，民眾同時把握機會諮詢有關住宅地震保險及各項產物保險業務，以瞭解前開政策性保險對居家安全的重要性，高雄在地民眾也非常肯定旺旺友聯產險志工隊的協助。

地震保險基金與旺旺友聯產險共同呼籲，捐血除了可以拯救生命之外，也可以促進新陳代謝，是利己又利他的善舉，在疫情期間，愛心捐血更不能中斷，希望大家來捐血做公益，好運旺旺來。