摩根大通證券指出，聯發科（2454）5G系統級晶片（SoC）已見初步砍價跡象，預言整體5G SoC營收循環高峰可能在2022年出現，加上對終端需求萌生疑慮，終結五年來對聯發科多頭觀點，降評至「中立」，推測合理股價由1,300元降為1,050元。

根據摩根大通針對供應鏈研究，基於大陸中高階5G需求疲弱，聯發科5G SoC可能在第二季啟動初次降價，幅度約5～10％。放眼下半年，因通膨壓力嚴重，損及新興市場消費者購買力，預期大陸以外的新興市場對5G價格會更為敏感，加上晶圓代工產能沒有先前那般吃緊，價格可能又進一步鬆動，推敲市場未來幾季的預期有下修風險。

5G市場第一季滲透率達50％，其中，大陸來到85％、歐洲也在75％之上，至於低階智慧機在新興市場要從4G跨5G，則還需要更多時間與更低廉的售價刺激銷量，整體而言，摩根大通認為，5G產業營收將在2022年觸頂。