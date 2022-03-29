近期受到烏俄局勢影響，部分歐美國家市場需求出現衰退，加上中國珠江三角洲一帶疫情起伏，對電子產業供應鏈亦帶來程度不一的短期衝擊。華碩董事長施崇棠今（29）日直言，面對整體市況變化多端， 能做的就是「大家繼續努力吧！」

華碩於日前法說會上對於今年的PC市況並不悲觀，除預期今年第一季在PC產品看增、板卡等零組件業務仍能續站與去年相當的高檔下，單季營收估可有40％以上的強勁年增力道向上。

展望全年，華碩對於電競及商用市場需求樂觀，預估全年全球仍能維持在3.5億台左右的出貨總量，華碩在電競及商用PC領域也將力拚以兩位數年成長率揚升。

施崇棠29日出席華碩與國家衛生研究院、NVIDIA策略結盟，啟動「AI生醫資訊創新研究暨應用服務中心」合作案記者會後受訪，雖未對近期屢遭點名及烏俄情勢等問題回覆，但面對目前歐美市況、整體需求變化下，仍坦言仍需繼續努力。

另一品牌廠微星董事長徐祥，近日亦對市場需求變化提出警訊，尤自烏俄戰事僵持以來，3月起已看到部分歐洲國家需求呈現兩位數幅度的下滑。不過他也指出，下半年三大晶片廠包括英特爾、超微及輝達都將有次世代GPU新品問世，估將對電競及PC市場需求帶來正面效益，全年微星亦將拚增兩位數年成長續站高。