桃園壽司郎停車場火警 數十機車付之一炬 12:542022/03/29 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市桃園區壽司郎餐廳停車場發生火警。（賴佑維攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市桃園區壽司郎餐廳停車場發生火警。（賴佑維攝） 桃園市國際路壽司郎餐廳停車場29日中午發生火警，消防隊獲報前往搶救，火勢已經獲得控制，店外數十台機車付之一炬，餐廳內顧客也趕緊疏散，起火原因仍需調查。 桃園大園染整工廠大火 雲梯車救出1移工送醫 停車場限高150公分 休旅車傻停入 下場竟慘成敞篷車？ #壽司郎 #停車場 #數十 #付之一炬 #桃園 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 房貸版圖洗牌！雙北湧現脫北潮 桃園台中最夯 15:092022/03/28 房市新訊 產經焦點－黑偉喬遷桃科新廠 產能增 04:102022/03/29 證券．權證 房貸版圖洗牌 桃園增幅最可觀 15:022022/03/28 財經 國民黨桃園市長人選 傳內定呂玉玲 04:102022/03/28 政治要聞 彰化停車場超扯現象曝光 在地人也認了：每天都這樣 13:042022/03/27 社會 桃園地景藝術節狂吸159萬人次 閉幕不閉園延展到5／1 21:082022/03/27 生活 桃園公共化幼兒園 新學年增116班 04:102022/03/27 地方新聞 2022誰來做老大》桃園市議員 凌濤新人登記頭香 黃婉如拚10連霸 04:102022/03/29 政治要聞 大潭電廠群聚＋4 外包商家人染疫 4處足跡曝光 14:292022/03/28 生活 市長選戰開打 民眾黨批桃園社宅興建落後 14:302022/03/28 政治 綠推最強人選 藍提名牽動2022、2024 04:102022/03/29 政治要聞 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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