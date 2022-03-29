桃園市桃園區壽司郎餐廳停車場發生火警。（賴佑維攝）

桃園市國際路壽司郎餐廳停車場29日中午發生火警，消防隊獲報前往搶救，火勢已經獲得控制，店外數十台機車付之一炬，餐廳內顧客也趕緊疏散，起火原因仍需調查。