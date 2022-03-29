藍委蔣萬安今接受專訪，資深媒體人黃暐瀚表示，蔣萬安在今接受他的專訪中，對台北市長柯文哲、副市長黃珊珊和黨主席朱立倫射出的3箭，箭箭都看出蔣「硬起來了」。

黃暐瀚今（29日）在臉書發文表示，蔣萬安今天上他的廣播節目，自己問蔣萬安，「為什麼大家都知道他要選台北市長，他卻遲遲不宣布參選」？蔣萬安說：「等議員完成提名作業後才會看見整體戰力，我有信心國民黨會贏得這次選舉」；自己再問，對於年底國民黨勝選台北市長，有沒有信心？蔣萬安說：「我會一肩扛起這次最艱困一戰，為民眾福祉戰到最後一刻」！語畢，雖未口頭「宣布參選」，也等於用行動「宣告參選」了。

黃暐瀚稱，蔣萬安已連續射出三箭：首先是，柯市長執政八年，台北市外移20萬人，大家等於「用腳投票」；其次，副市長黃珊珊民調23%，等於還有77%的台北市民對北市政績不認同；最後，支持18歲公民參政權修憲，支持「年底複決綁大選」。

黃暐瀚直言，蔣萬安語氣還是一樣溫和，但柯文哲、黃珊珊、朱立倫，等於全都中箭。