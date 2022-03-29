Thank you Nicole Kidman for giving us another meme 😌🙌🏼 pic.twitter.com/LaTakKQPVz — Faye not DUNNEaway (@rosarailrussell) March 28, 2022

好萊塢女星妮可基嫚（Nicole Kidman）意外成為最新的網路迷因，奧斯卡典禮爆發了威爾史密斯（Will Smith）上台掌摑克里斯洛克（Chris Rock）的風波，當時妮可基嫚張大口驚嚇的表情被鏡頭捕捉下來，網友視為「姚明冏臉」、「喬丹哭臉」之後的另一大表情圖。

不過其他網友隨後指正，妮可基嫚的驚訝表情並不是針對打人事件，那是發生在典禮還沒開始之前的事，除非她未卜先知，否則那時候距離打人事件發生還有整整3個小時。

這個表情圖的來源是一位網友配圖發文，聲稱是「妮可基嫚坐在前排看見威爾史密斯痛打克里斯洛克的表情」，接著有人附和「妮可基嫚的表情總結了我們當天所有人的反應」，另也有人揶揄「當天的影后應該改頒給妮可基嫚。」

從妮可基嫚後續的動作看來，她的表情是驚喜而不是訝異，當時所有來賓尚未就座，她可能是看到了熟人而做出反應。總之網友並不在乎，很多人也不明白「尼克楊問號」的出處（俗稱黑人問號），但不妨礙大家繼續在各處使用。

英媒《每日郵報》提到，妮可基嫚在2017年奧斯卡典禮的「海豹式鼓掌」動作也曾被網友拿出來研究，她把雙手手指都往後翹，攤平手掌卻不敢用力拍下去。網友好奇她的身體是不是有什麼問題，「這很酷，但為何她不能像正常人那樣拍手？」後來才知道妮可基嫚只是擔心弄壞手上戴著的大鑽戒而已。