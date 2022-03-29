老翁蔡萬建照顧中風臥床的妻子長達30多年，兩年前9月5日他不忍妻子長期病痛，在醫院病房用塑膠袋悶死妻子後，哭著告訴護理師「我太太解脫了」，被檢方依殺人罪起訴。台北地院29日開庭，律師反映蔡男醫院精神鑑定報告，無法反映當時他精神痛苦的程度，替他爭取減刑；連檢察官都承認這是起人倫悲劇，還提醒律師考慮傳喚當時兩名護士，以釐清是否符合自首要件。

檢方調查，現年70歲的蔡男，妻子30多年前中風後就長期臥病在床，由蔡男和外籍看護輪流照顧，2020年9月5日，蔡妻病情加重住進台北長庚醫院，蔡男不忍妻子長年遭病痛折磨，自己心力交瘁下，隨手用塑膠袋悶死妻子，在跑去護理站告訴護士「我太太解脫了」，醫護聞言雖對蔡妻急救，但5天後仍因腦部缺氧、肺炎、腎盂等多重併發症回天乏術。

上次開庭時，蔡男律師有聲請對蔡男進行精神鑑定，但29日開庭時，律師指出，蔡妻30年來中風7次，案發前蔡男以處吃安眠藥才能入睡的狀況，且有中度自殺的可能，這些可以透過傳喚當時照顧蔡妻的外籍看護了解，但鑑定報告並沒有反映他這種高度情感痛苦的狀況。檢方也不能因為蔡男照顧妻子忙到沒時間就醫，沒有精神科就診紀錄，就不願以《刑法》19條予以減刑。

公訴檢察官也直言，這是一起人倫悲劇，檢方對於被告有利、不利事項都應該注意，因此他提醒蔡男律師，除了精神狀況導致責任能力減損，也應研究蔡男當初主動告知護士悶死愛妻，是否符合自首要件，並考慮要不要傳喚當時的兩位護士到庭作證。