新北市議員劉美芳控訴學校吃案，隱匿校園霸凌事件。（王揚傑攝）

新北市板橋區某國中傳出4名柔道隊學生遭學務主任霸凌，導致40多名學生紛紛轉學，柔道隊解散。新北市議員劉美芳今（29）日舉行記者會控訴學校吃案，隱匿家長投訴霸凌事件。校方澄清，接獲家長陳情後即議組成調查小組調查，由於只收到2位家長申請書，故僅成立2案，但4名學生的狀況都經第三方公正人士調查。新北市教育局表示，案經去年12月進行多次訪談，調查結果為霸凌不成立，家長提出申復後重啟調查，今年3月完成調查仍為霸凌不成立。劉美芳表示，日前已向監察院陳情，期查明相關行政疏失。

據了解，事件起因為1名柔道隊學生轉學後，該名學生家長在臉書留言批評柔道隊不是，其他同學則留言為柔道隊平反，該名家長不滿，向原學校學務主任反映，學務主任即以調查有無「幕後主使」，在頂樓或無人處頻繁單獨約談曾留言的4名同學，期間疑有體罰及恐嚇言詞，導致學生心生恐懼，向家長要求轉學。

林姓同學父親說，霸凌事件後，孩子在家經常爆哭，身心均呈現不健康狀態，讓夫妻相當擔心及焦慮，雖經劉美芳議員協助與教育局及校方溝通，但仍未有正面回應，因此站出來希望校方與教育局能個給個合理的說法。

陳姓同學母親則聲淚俱下說，小孩每天辛苦練習，本和同學約定一起參加這次的全中運，結果卻不能比賽，孩子的心理受創，家長看了很難過。

該國中校長表示，學校去年8月接獲家長陳情後，立即校安通報並委由校外公正人士組成調查小組，至去年12月進行多次訪談並作成調查報告，結果為霸凌不成立。家長結果提出申復，學校重啟調查並於今年3月完成，結論仍為霸凌不成立，已依程序呈報教育局核備，校方也已通知家長，相關程序皆積極處理，並無延宕。

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教育局表示，對於該校學務主任不當行為已予以告誡，並由學校依規定懲處。