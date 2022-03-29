根據房地產商的消息指出，俄羅斯富豪紛大舉將大筆資金投資於土耳其和阿聯酋(UAE)的房地產，希望在西方制裁之下，為自己的資金尋求避險。

伊斯坦堡的Golden Sign房地產公司創辦人Gul Gul說，每天都能賣給俄羅斯人7套至8套公寓，他們用現金購買，他們在土耳其開立帳戶，或著他們也攜帶黃金過來。

杜拜一家房產公司執行長Thiago Caldas說，他已經新聘用三名會講俄語的經紀人，以滿足俄羅斯客戶的需求。

Caldas也指出，就在入侵烏克蘭之初，與他的房地產公司聯絡的俄羅斯客戶數量，幾乎比平常高出10倍。

與阿聯酋相較，土俄兩國更為交好，兩國仍有直飛的航班，可能為俄羅斯人和他們的現金提供逃離管道。

Gul表示，受制裁的是俄羅斯與普丁關係密切的寡頭，而不是一般富豪，他們自己想辦法把錢帶到土耳其。

多年來，俄羅斯人一直是土耳其房地產的大買家，僅次於伊朗人和伊拉克人。然而最近幾周的需求出現了激增。

根據土耳其統計局的資料，今年2月，當俄軍仍在烏克蘭邊境集結之時，俄羅斯人在土耳其購買了509個房屋，幾乎是他們去年購買數量的兩倍。

這些資料還是在沒有被西方制裁之前的情形，房地產經紀商表示，預計該數字還會進一步增加。

另外土耳其和阿聯酋都為購買房地產的外國人提供居留獎勵。在土耳其花25萬美元購買一個房產、並保留該房產3年的外國人，可以獲得土耳其護照。中東主要商業中心杜拜則提供為期3年的居留簽證。