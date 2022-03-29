台北國賓大飯店行政總主廚林建龍領軍國賓粵菜廳，即日起推出春季主廚推薦美饌，重新詮釋經典粵菜並將獨樹一格的巧思注入新菜色中，嚴選午仔魚、黃瓜子斑、廣肚及鮑魚等上乘海味食材，結合澎湖復育養殖技術與細胞活存冷凍技術，為饕客獻上極致鮮美的春季饗宴。

「一午、二紅衫、三鯧」名列第一的午仔魚，可煎可蒸、肉質鮮嫩、油脂豐富且野生數量稀有，在漁民的饕客口中總是排在第一位，這道「黃湯蒜子煎午仔魚」是來自印尼根島野生的午仔魚，採用細胞活存冷凍技術，除了能完整保存午仔魚的水分與鮮度，另外還有低溫熟成的效果，解凍後魚肉口感比現撈還美味，主廚還添加了金黃酥脆的香米，使口感再更上一層樓。

「清蒸黃瓜子斑」有著石斑界夢幻魚種之稱的黃瓜子斑，過去曾為野生族群數量稀少的品種，因澎湖養殖業成功復育讓饕客們可以一飽口福，外型色澤閃閃發光，肉質肥厚鮮美，用清蒸的方式最能凸顯出極品食材最自然純淨的美味；「松露干貝鮑魚飯」集結了多項上頂食材，看似平凡的米飯添加了松露醬及干貝絲下鍋翻炒，起鍋前淋上些許花雕酒增添香氣，搭配煎至兩面金黃的南非鮑魚，每吃一口都是奢華的享受。

「陳皮花膠老鴨湯」是養顏美容的極品，選用宜蘭櫻桃鴨、30年珍貴的老陳皮及膠質豐富的廣肚一同燉三小時以上，湯頭濃縮了各種海陸珍味的精華，適合在這微涼的春天裡滋潤補身。

本季國賓粵菜廳也再次推出口碑暢銷的六道經典點心，「蘆筍魚蝦蟹餃」由蝦肉、鱈魚肉及蟹腿肉3:1:1的黃金比例均勻混合，每一口都可以嚐到Q彈脆爽的飽滿內餡。「蔬菜金腿燒餅」用韭菜原汁揉入麵糰中製成燒餅外皮，以金華火腿和蔥製成的內餡經過繁複的步驟及高溫的烘烤，有著酥鬆鹹香的滋味；「菠蘿豆漿叉燒酥」趁熱一口咬下，可以同時感受到底層千層酥皮的酥香、上層菠蘿麵包的鬆軟及內餡叉燒與豆奶交織的甜香。

國賓自製的蘿蔔糕是流傳半世紀的美味，因此把這道由英國下午茶改良的「蝦多士」替換主要食材，搖身一變成「蘿蔔糕蝦多士」，鋪上拍打成泥的蝦餃餡及香菜，以先煎後炸的做法，可同時感受到酥脆與軟嫩並存，是道色香味俱全的全新改良港點。這道大人小孩都愛的「綠茶千層馬拉糕」曾被CNN選為全世界17大最美味的蛋糕之一，精緻的手法加入綠茶粉使馬拉糕更為清香，每一口都甜而不膩且口齒留香。「鴛鴦涼瓜凍糕」依照獨家黃金比例，使用蘋果苦瓜加上牛奶，綠苦瓜則加入蜂蜜，去皮打汁，冰鎮塑型，綠白相間賞心悅目，入口即化微苦帶甜，自喉間散發回甘，餘韻纏繞，恰到好處！即日起全新港點在國賓粵菜廳驚艷推出，讓饕客品嚐有傳統底蘊的春季新派港點。