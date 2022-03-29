友達（2409）及冠軍（1806）昨（28）日同步宣布現金減資，但股價走勢卻大異其趣。友達現金減資加上配息共3元，股價開低走低，至近午盤時股價面臨20元關卡保衛戰，跌幅逾2％，冠軍則是各1元合計2元，股價跳空直接衝上漲停12.85元，成交量已超過2萬張，至少創半年來最大量。

友達今天股價賣壓沈重，股價一路盤低，成交量也大幅放大，至近午盤時，成交量已達到近18萬張，比平日量能大很多，然而由於友達去年每股賺6.44元，卻只配息1元，另外減資二成，每股退還股東2元，合計股東共可拿到3元股息。

然而從友達宣布未來將持續減資解讀認為，對未來面板產業前景看法保守，致今天殺盤湧現。一早股價直接摜破20元，最低來到19.8元，盤中一度急拉至20.25元，但市場賣壓不輕，仍在20元關口盤旋。

冠軍去年每股賺2.29元，擬配息1元，另外現金減資一成，每股退還股東1元，合計2元，由於冠軍昨天收11.7元，股價基期低，今天市場買盤湧現，股價直接跳空漲停至12.85元，盤中雖數度打開，但仍再度站上漲停。