民進黨立委將近期的停電事故導向匪諜滲透，行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花今赴立院進行0303大停電專案報告時，被問及政府是否已掌握蓄意破壞的事證，王美花說，「台電沒有掌握這樣的狀況」；蘇貞昌強調，不知道是蓄意還是過失造成嚴重損害，完全尊重檢調的調查。至於若是蓄意造成，是否將向員工求償？王美花說，就看後續怎麼認定。

0303全台大停電後，桃園機場緊接著在3月11日也發生停電，民進黨立委許智傑率先要求國安單位介入調查，避免匪諜滲透影響台灣供電；爾後也有媒體報導指出，蔡英文總統拉高國安層級，出動「山上神秘的情報單位」介入調查，讓停電原因開始被導向匪諜的陰謀。

對此，無黨籍立委黃國書今質詢時特別詢問，0303大停電究竟是操作疏失還是有人蓄意破壞？王美花表示，經過台電內部調查這是嚴重的疏失；至於是否有掌握蓄意破壞的事證，她則坦言台電沒有掌握到這樣的情況。

黃國書追問，目前檢調已針對0303停電啟動偵查，而這樣的辦案方向，也一定是立基於「有台電員工蓄意破壞」的疑慮，針對這點，政院是否支持檢調辦案方向？

蘇貞昌表示，事故是第一線操作時，隔緣氣體應該完成灌注後才能啟動，這是最基本的ABC，結果還沒灌注就啟動，這個是故意還是過失，檢警正在調查，對於個案，政府完全尊重。

對此，黃國書提醒，就法論法，既然啟動刑事偵查，若是蓄意破壞，就刑事偵查，如果只是疏失就不能構成刑案。但這個案件經檢調單位啟動後，確實已造成台電人心惶惶，政院面對這件事要嚴謹面對，要非常的小心，畢竟現在已引起社會輿論的質疑，希望政院在這事情要有態度。

蘇貞昌回應，啟動調查是由檢警主動，行政院沒有命令也不會干預。但國家重要基礎設施發生一個錯誤，不知道是蓄意還是過失造成嚴重損害，未來必須加強對重要基礎設施及機制的雙重防護。

至於0303大停電卻確認是蓄意的，台電員工涉有刑責，未來台電是否會向這幾位員工求償？王美花表示，後續就看怎麼認定，台電才能決定下一步怎麼做。