俄烏交戰逾一個月，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）28日警告北大西洋公約組織（NATO）「不要把我們逼到牆角」。港媒則指出，俄美兩國正處於斷交邊緣，一旦雙方斷交，就意味第二次世界大戰後建立的大國相互制衡國際體系終結；俄烏戰爭的結束時間，取決於俄、美何時戰勝彼此，美方至今無停戰訊號，俄方也只能繼續堅持下去，兩國的「最後決戰」就在雙方正式攤牌的時刻。

培斯科夫接受美國公共電視網（PBS）專訪時警告北約「不要把我們逼到牆角」，並稱「幾十年來我們一直告訴西方，我們害怕你們的北約向東擴，我們也害怕北約的軍事設備靠近我們的邊界，請注意這一點，不要把我們逼到角落，不要。」

對此，香港媒體《中評社》29日評論認為，俄、美正處於斷交邊緣，若兩國真的斷交，就意味第二次世界大戰後建立的大國相互制衡國際體系宣告終結。美國也正試圖利用這場戰爭，迫使歐洲國家放棄自己獨立自主的安全機制，進而更依賴由美國主導的北約。

評論分析，現在俄羅斯面臨最大的困境在於，他們並非是在跟烏克蘭作戰，而是在跟背後的美國作戰。對美國而言，俄烏戰爭滿足了他們的利益需要，又能不直接傷到美國的一兵一卒，故美國不會輕易結束這場戰爭，反期待俄羅斯彈盡糧絕之後由北約收拾殘局；但對俄羅斯而言，一旦動用大規模殺傷性武器，就代表戰爭資源消耗殆盡，正中美國下懷。至於俄烏誰會取勝，則取決於俄羅斯能否戰勝烏克蘭背後的美國。而美國至今未發任何停戰訊號，這代表俄羅斯須繼續堅持下去，也意味著俄美兩國的最後決戰尚未到來。