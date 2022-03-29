中國大陸新冠疫情肆虐，威宏-KY(8442)指出，生產基地分散各國，有彈性調度產能空間，加上廠區有足夠空間，可複製去年越南採取三就地(就地生產、就地用餐、就地住宿)防疫政策經驗，短期停工對集團影響微乎其微。

展望2022，威宏在輕奢及精品市場方面，包括LONGCHAMP、KIPLING、TUMI等主要客戶樂觀境管解封後的消費動能，加上自有庫存去化後的回補需求，運動及輕奢市場同步強力挹注下，帶動威宏訂單能見度直達年底，以現有產線已排至第三季。

今年度包括世界盃足球賽、世運會等重大體育賽事，將再度推升運動包袋與周邊護具、配件需求，同時輕奢精品亦樂觀年底全球境管解封後的商務、旅遊消費力道，威宏營運已步出低谷，營運樂觀以待。

因應量大且持續的訂單，威宏已啟動擴廠計畫，越南廠在農曆年後招工已上軌道，人員將陸續進駐，其中越南高爾夫球袋已為成熟產線，將與柬埔寨相互調配生產；而柬埔寨已於2月份擴大承租3.5萬平方米廠房，最大產能可達60條產線；泰國13條既有產能已全面啟用，集團旗下新產能預期在上半年即可順利量產，在傳統旺季來臨時有效貢獻營收。

威宏2021合併營收新台幣54億元，歸屬母公司稅後淨利7500萬元，EPS1.26元，預計每股將配發現金股利1元。