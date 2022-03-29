一名女子小美跟父親吵架後離家出走，事後父親發現女兒與一名渾身刺青，長得相當高大的男友同居還發生性關係，氣得將女兒痛打後帶回家，又找來友人捏造女兒遭到性侵狀況，代為寫告訴狀對男友提告，但小美卻偷偷寫自白書向檢察官控訴父親造假希望撤回告訴，男方也大聲喊冤是遭到設計，檢察官發現性侵案情一切都是小美父親捏造，立刻將男友不起訴，後並起訴小美父親，法院審理後，將小美父親依誣告罪判刑4月，緩刑2年，須向國庫繳3萬元。

根據判決書記載，小美從自民國109年4月1日起至同年7月19日止，與男友同住，期間兩人發生多次性關係。但是小美的父親，因不滿兩人交往還發生關係，氣得在7月19日，前往將女兒男友帶回家質問，並揚言要告他。

小美的父親先委請不知情之友人代寫刑事告訴狀後，再於同年10月6日帶著小美前往地檢署遞狀，並指稱：小美的男友於109年4月7日晚間，邀約小美至他住處作客，強逼小美與他發生性關係，小美雖極力反抗，卻因男友身有刺青，人高馬大，仍因此性侵而得逞。

小美父親在告訴狀中還提到，小美男友事後又威脅小美不得對外張揚，否則將對她家人不利，並逼迫小美與他同住，否則將對小美就讀小學之胞妹不利，致使小美心生畏懼等情詞。

男友被父親提告後，小美與男友便分手。但小美卻相當不捨，偷偷寫了一份自白書交給檢察官要求撤回告訴，男友也喊冤表示，他和小美之前是男女朋友，兩情相悅同居並發生性關係，根本沒有強迫小美，全都是小美爸爸亂告。檢察官偵查後，才發覺是小美父親不滿女兒交男友，而捏造出告訴事實，因此宣告不起訴，反將小美父親依誣告罪起訴。

法官審理後，審酌小美父親未能善加理解女兒離家出走與他人同住背後可能存在之複雜因素，因自認女兒智識尚淺且社會經驗不足等父執輩心理，即誣告被害人犯罪，非但造成被害人困擾，也浪費司法資源。但念在小美父親犯後終知坦認犯行，且與被害人亦誤會冰釋，經被害人表示不再追究，尊重法院裁決，依誣告罪判刑4月，緩刑2年，須向國庫繳3萬元。