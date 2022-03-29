薰衣草條款要上路了。金管會預計29日發布新規定，即個人健康險（俗稱醫療險）、傷害險（即意外險）若有保費調整機制，須符合四大漲費要件，一是以國內三到五年的統計資料為主要參考；二是漲費前必須先向要保人說明，並有不同意時的處理方式；三是漲費前三個月要通知；四是確認銷售時有跟保戶說清楚保單有漲費機制。

此規定上路後，亦代表保險公司若保費收取真的不足支應理賠，若符合規定可以調漲保費，保險市場亦可能開始出現舊保單漲保費的情況。

隨著醫療科技進步，國人平均餘命延長、新式醫藥不斷推出，健康險每年給付金額不斷成長，2021年一年就給付1,569億元，部分保單可能面臨損失率超出預期，必須調漲保費；去年即發生宏泰人壽薰衣草一年期健康險，因為部分項目給付損失率過高，通知15萬有效契約保戶要調漲保費，最高漲160％，被保險局以調整費率欠缺合理性與公平性為由，要求恢復原狀、退還溢收的保費。

保險局與壽險業者討論多時後已確定，未來健康險或傷害險若有調整保費機制，要先以國內三到五年的統計資料為主，除非真的找不到相關統計，才能引用國外資料，且必須與保單條款及給付項目完全一致，即業者的保費計算基礎要以國內情況為主，符合國情，且訂價要適足、公平、合理，且這類具保費調整機制的保單應多會由保險局審查通過。

所以費率設計是第一要點，若後續真的損失率達到必須調漲保費的情況，保險局第二項要求，是漲費前必須先告知要保人，包括調費理由、新費率起收時間、若要保人不同意時的處理方式等；第三是新費率起收日前三個月，要通知要保人相關調費內容，且要求銷售人員及通路充分向要保人說明。

四是保險公司稽核單位必須查核、確認業務人員銷售時，有對要保人充分說明費率調整機制，若是外部銷售通路如銀行、保經代，也要要求確實向保戶說明，若今年3月31日前已銷售具保費調整機制的保單，則要在保戶續保時，通知保戶此保單有保費調漲機制。

這項規定將自3月31日起生效，後續若有保險公司要漲費率，就必須依此規定。