三地集團29日與12家銀行簽訂82億元聯合授信案，將在台南七股區興建160MW漁電共生案場，此案不僅是台灣最大漁電共生案場，轉型能源集團的三地集團更將在2024年完成總建置容量688MW的太陽能光電、以及2023年第四季完成總建置達400MW規模的儲能設備。

三地集團29日舉辦「品牌發布暨聯合授信簽約典禮」，由集團董事長鍾嘉村與永豐銀總經理莊銘福、凱基銀資深副總經理吳可君、台北富邦執行副總經理莊慧玫、土銀第五區域中心經理梁崑豐等12家銀行簽訂82億元聯合授信案，三地集團執行長鍾育霖、泰嘉開發董事長呂金發、南仁湖副董事長李宗熹、台灣特斯拉總監孫小涵、高雄經發局長廖泰翔、台南經發局主秘王俊博等出席。

三地集團董事長鍾嘉村致詞表示，這幾年，三地集團開始將發展重心放在綠色能源產業上，29日將三地能源這個品牌正式亮相。三地能源是由三地集團企業北基國際100％轉投資設立的子公司。主要負責綠能產業的整合發展，包括太陽光電、儲能、充電樁、綠電憑證及碳權等。

他說，一直以來，週末都會跟家人、朋友外出，深感空氣品質不佳，地球暖化越來越嚴重，因此，決定要對環境盡點心力，讓未來可以享受自然資源的美好。

鍾嘉村指出，這幾年來，電力和能源一直是三地集團關注的民生議題，政府也針對2050的淨零排碳目標，陸續推出再生能源和車輛電動化等相關綠能政策，這也是他快定要成立三地能源最大的原因。

他說，現在原物料和電池都缺貨，全球都在搶單，但，三地能源今年還是在太陽光電上，有150MW開始動工，儲能也即將有15MW會在今年上線，未來2年的目標是，能夠達到1GW，讓三地能源成為綠能產業的領頭羊，這是三地能源是第一步。

鍾嘉村表示，未來，三地能源將結合集團資源，帶領其他事業體，用行動全力支持節能減碳，一步步實現三地集團碳中和的目標。

北基國際副董事長何佳璟指出， 三地能源深根台灣綠電市場，以全方面發展策略，跨足綠能光電、能源儲備、電動車充電、綠電銷售等新能源產業，提供全方位且完善的綠能整合服務。

他說，在太陽能光電的佈局上，將在屏東縣獅子鄉和高樹鄉，開發以地面型為主的太陽光電，台南將軍、七股沿海一帶則發展漁電共生，另外的其他可開發場域，則以屋頂型規劃，目標是在2024年前，全數完成總建置容量688MW，並開始營運，每年約能創造39.8萬噸減碳效益，等同1022座大安森林公園每年碳吸收量。

何佳璟表示，三地能源的能源儲備，著重在AFC調頻輔助服務市場)，目前已取得245MW建置許可，陸續在高雄鳳山區、高雄三民區、以及屏東大連，各建置5M的儲能案場，同時，持續擴充建置容量，目標是2023年第四季，完成總建置達400MW規模，將可滿足全台六萬戶一天家庭用電，為穩定台灣電力盡最大心力，展現企業使命。