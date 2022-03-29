春遊騎鐵馬，追風賞花最愜意！春暖花開的季節到來，為了提供熱愛單車旅遊的旅客有獨特的騎乘體驗，雄獅旅遊與交通部觀光局參山國家風景區管理處、水土保持局台中與南投分局特別邀請兩位旅遊達人「土耳其單車女神－舒舒」與「玩美南人－Eric」，帶大家騎單車暢遊參山，探訪獅頭山與卦山三鐵多元路線美景，行程包含隨行補給車、餐食和保險服務，原價1,499元的1日騎旅，前一百位民眾於4/8前報名，即享199元的超低優惠。

土耳其單車女神舒舒來台9年，能說一口流利的中文，熱愛騎單車探索臺灣，此次特別邀請她帶頭領騎探索獅頭山，全程路線來回總長65公里，途經峨眉湖、三灣、南庄，可感受台3線沿途的多元變化所帶來的騎乘樂趣。此外，旅客不僅能享用傳統客家特色佳餚、體驗農村旅遊樂趣，還能尋訪南庄小鎮體驗 「南庄花卉節」山城花園之美，感受在地居民將花卉布置融入老街周邊的生活美學，途經歷史建築東村宿舍合影，並打開手機記錄騎行軌跡，就可獲得Go Bike TAIWAN玩騎認證限量專屬紀念認證勳章，並可免費獲得參山處加碼的「喔熊幸福御守」。

受到車友喜愛的卦山三鐵自行車道，是具有三鐵（高鐵、台鐵、鐵馬）與八卦山風景區兩大特色的自行車經典路線，可暢遊經典小鎮田中與二水，此次將由擁有阿根廷華裔身分、熱愛旅遊的玩美南人Eric帶路，以高鐵彰化站為起點，除了經過台灣最大穀倉-田中小鎮，走訪二水老街、林先生廟、八堡圳分水口和源泉車站等當地獨特的農村人文景點外，沿著前往八堡圳公園所規劃的二水自行車道，一旁可見盛開的粉紅花旗木浪漫美景，還有機會與集集鐵路支線上的火車併肩而行！ 此外，只要與停放蒸汽老火車頭的二八水水公園合影與記錄軌跡，同樣可獲贈紀念認證勳章，還可得到參山處加碼的「鷹揚八卦茶包小禮盒」。