台灣「賽車教父」廖老大不爽大陸網紅杰尼龜「HG杰爺」嗆聲台灣無快車，便誓言打破對方0到400公尺（零四）直線加速紀錄，而廖老大原先公布暫訂30日在麗寶賽車場實測，但對此，麗寶賽車場表示，自接洽過程至今，對方都未提出執行計畫與安全規範。究竟明日是否能成功實測，目前尚未接獲雙方回應。

廖老大為打破大陸網紅的零四紀錄，自掏腰包購入奧迪TT RS，改造為「打龜號」，前後斥資近500萬，但車輛改裝完畢後，幾度苦無場地測試，本月17日受彰化私人飛行場主動邀約，廖老大團隊在該處跑道測試0到100公尺直線加速，跑出2.16秒佳績，事後更敲定將於30日在麗寶賽車場測試零四。

對此，麗寶賽車場指出，「為安全而生，為速度而跑」是成立至今的最高指導原則，任何競速活動都必須在安全的前提下進行，而D2琦玉集團接洽過程，至今從未提出執行計畫及安全規範。

廖老大紅杰尼龜「HG杰爺」約定比賽0到400公尺誰車速快，杰尼龜最快成績為8.93秒，不過廖老大仔細分析數據，轟這成績根本造假，更放話杰尼龜若能「公開」再跑出一次相同數據，廖老大不但退網，還捐1000萬人民幣給紅十字會。