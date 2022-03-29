科博館的鳥瞰與環境劇場將走入歷史，打造全新「礦物廳」登場。（科博館提供／陳淑芬台中傳真）

環境劇場歷經幻燈片、液晶螢幕、雷射投影多種播映型態。（科博館提供／陳淑芬台中傳真）

科博館鳥瞰劇場、環境劇場已近30年歷史，震撼視角曾是大小朋友難忘回憶，將在今年5月畫下休止，4月起展開告別演出，輪播4部歷年來受歡迎影片。館長焦傳金29日表示，地球環境廳的兩劇場觀賞人次已累積300多萬人，因受限設備機齡、放映規格及片源等因素退場，原空間將打造全新的「礦物廳」。

國立自然科學博物館館長焦傳金表示，位於地球環境廳環境劇場、鳥瞰劇場，由創館館長漢寶德在1993年引進，當年科技先進獨步全球，至今累積超過300多萬觀賞人次。他並強調，科技日新月異，目前的空拍機及縮時攝影技術盛行，劇場受限設備機齡、放映規格、片源受限等因素，將在5月2日正式退場，原空間將打造全新「礦物廳」，可望成為新亮點。。

科博館劇場科科長林志隆分享，鳥瞰劇場當年以「鳥眼」俯瞰大地的視角是視覺震撼全新體驗，一推出就廣受喜愛。劇場初期使用膠卷影片，在2013年改成數位投影，近年因放映結構特殊，影片需符合圓形畫面、90角度垂直俯視無方向性拍攝，片源已越來越稀少。

科博館表示，環境劇場首次在1992年西班牙世界博覽會呈現，科博館引進成為全世界及國內首座環形大螢幕幻燈多媒體劇場，有360度旋轉觀眾席，運用幻燈機結合投影機，搭配多幅升降式小螢幕、三個開闔式特效螢幕等設備。在幻燈機從主流市場消失，科博館在2009年將環境劇場更新成數位投影機，但影片均需高度客製化，搭配複合式螢幕製播，新片產出相當耗時。

鳥瞰劇場自4月1日起定時播出「鳥瞰龜山島」、「從太空看地球＋月球的演化」、「飛覽日月潭」，假日加演「回家旅程＋舞動星光」；環境劇場則播放「漁取。魚求」、「璀璨三十」、「暖化危機」、「暖化的故事」等精選影片，4月4日當天12歲以下觀眾，憑證免費進入展場。