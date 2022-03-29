市議員參選人吳呈賢表示，為行銷大雅，雅潭路中央分隔島增設128座小麥景觀燈。（吳顯森服務處提供／陳淑娥台中傳真）

雅潭路中央分隔島增設128座小麥景觀燈，圖為景觀燈設計圖案。（大雅區公所提供／陳淑娥台中傳真）

台中市大雅是小麥的故鄉，為了行銷「大雅麥鄉」，市議員吳顯森與立委楊瓊瓔爭取增設意象景觀燈，多次邀集相關單位會勘，歷經1年奔走，終獲建設局核定582萬元，選定雅潭路中央分隔島增設128座小麥景觀燈，預計5月發包，7月施工，年底可完工。

大雅區種植約120公頃小麥，並提供麥種給金門種植，作為釀造高粱酒的原料，有「小麥之鄉」美譽；而中清路、雅潭路、民生路等3條為山、海、屯、市區連接台中國際機場的必經道路，可以說是門面要道。市議員吳顯森爭取當地重要道路人行道增設小麥景觀燈，自去年5月起，多次邀集建設局養護工程處、山線工程隊、大雅區公所及立委楊瓊瓔服務處等單位會勘。

吳顯森服務處長吳呈賢指出，大雅擁有全台最大面積麥田，每年3月前後，小麥由青綠轉為金黃，吸引數萬遊客追拍麥浪，建議人行道增設意象景觀燈，除美化市容，並有助行銷「大雅麥鄉」，看到小麥就知道大雅到了。

大雅區公所樂觀其成，但坦言無相關經費可支應，另須籌措經費，或養工處補助，後續願負責維護。養工處評估，3條要道全面增設景觀燈所需經費龐大，經派員全面巡檢，雅潭路中央分隔島路燈老舊，部分燈管晶片損壞修繕困難，且路燈穿插於路樹間，影響夜間照明。

經吳顯森及吳呈賢奔走協調，養工處同意雅潭路中央分隔島置換及新增128座景觀燈，自中清路至昌平路約2.2公里作為示範，包含配電盤、配管配線、開挖等，約需582萬元，已積極籌措經費，將由大雅區公所辦理委託設計監造發包作業。

大雅區公所說明，燈具樣式結合麥穗意象或吉祥物「達達、雅雅」，符合地方期待，預計7月發包施作。路燈管理科提醒，景觀燈迴路應獨立設置開關箱，勿與既有路燈迴路衝突，建議燈光以柔和為原則，避免行車視線混亂。