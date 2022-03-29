基隆市警察局累計12人確診，匡列62名刑事人員居家隔離。今天上午警政署保安警察第三總隊在七堵區華新農場破獲製毒工廠，據悉，保三原找基隆市刑大偵三隊共辦，計畫今日執行，但因基隆爆發疫情，為避免接觸，臨時改找台北市大同分局支援。

據了解，華新農場位在山區，過去有許多家戶各自經營餐廳，其中山土雞、有機蔬果最為著名，吸引許多遊客前往，但近年景氣不佳，農場已關閉、荒廢。保三總隊日前接獲線報，有不肖人士在農場設置製毒工廠，找來基隆市刑警大隊偵三隊共同偵辦，歷經數日蒐證，今天執行搜索

不過，因基隆市警察局爆出群聚案，已有12人確診，其中11人皆參加24日市警局刑事人員餐會，因偵三隊也有出席餐會，保三總隊擔心接觸有感染問題，今天執行改找台北市警察局大同分局支援，稍早在現場帶走3名嫌疑人，至於有毒物質仍在化驗中。

刑大指出，偵三隊並未有人員被匡列、隔離，仍正常運作，目前警局總計62名刑警居家隔離，警力統籌調度暫無人力缺口，將全力維護並確保治安無空窗期。

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