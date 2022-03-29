美國一名聯邦法官今天裁定，前總統川普試圖推翻2020年總統大選結果，涉及犯罪行為的「可能性較大」。

法新社報導，大批川普支持者去年1月6日攻佔國會山莊，試圖打斷國會認證民主黨籍的拜登贏得2020年總統大選的程序。法官卡特（David Carter）在一項裁定中提出上述爆炸性指控。

卡特在44頁的裁定書中說：「從證據來看，法院認為川普總統試圖阻撓國會聯席會議的可能性較大。」

國會調查委員會試圖取得保守派律師伊斯特曼（John Eastman）的文件，川普在2020年11月大選敗給拜登後，曾向伊斯特曼尋求法律建議。

伊斯特曼試圖阻撓國會調查委員會取得他的電子郵件，但卡特駁回他的聲請。卡特是由民主黨籍前總統柯林頓（Bill Clinton）任命，任職於加州的聯邦地方法院。

法新社還提到，伊斯特曼在備忘錄中寫下可疑的法律論述，內容攸關時任副總統彭斯（Mike Pence）可以採取哪些方法，讓情勢在國會認證選舉結果時轉向對川普有利。

卡特在裁定裡指出，川普不斷催促彭斯捨棄採計有爭議幾個州的選舉人票，也在對支持者的激昂演說中提到這點，隨後群眾就闖入國會大廈。在警方驅逐川粉後，彭斯扛住壓力，國會最終認證拜登勝選。

卡特說：「川普總統理應知曉打斷選舉計票的計畫並不正當，他的心態已逾越『舞弊行事』的門檻。」他還說，川普可能知道自己所提的選舉弊端控訴沒有根據，從而相關密謀構成觸法。

卡特的裁定可能會讓司法部長賈蘭德（Merrick Garland）就國會暴動案起訴川普的壓力更大，這起事件造成至少5人喪命、140名警員受傷。賈蘭德不願透川普是否為司法部各相關調查的被告，僅說會「持續調查到我們對每個在1月6日犯下罪行的人究責為止」。

卡特在裁定中表示，伊斯特曼和川普發起推翻民主選舉的活動，為美國歷史上首見，且活動「不僅在象牙塔內，而是一場尋求法律理論的政變」。

由民主、共和兩黨組成的國會調查委員會調查已近尾聲，預計5月舉行公開聽證會。委員會今晚表決，一致要求全體眾院對川普執政時期的貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）和白宮副幕僚長史卡維諾（Daniel Scavino）提出「藐視國會」的刑事控訴，因為他們無視傳票，拒絕作證。

美國媒體另報導，川普女婿兼高級顧問庫許納（Jared Kushner）本週料將自願以視訊方式向國會調查委員會作證。（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）1110329