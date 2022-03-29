春天到來，花蓮縣內桐花紛飛，猶如下起粉白色細雪，畫面相當浪漫，花蓮縣政府搭配桐花季，下月將推出8梯次的「桐花小旅行」，帶領遊客探索客庄文化，且同月的每個周末，則會在南埔公園辦理音樂季，屆時民眾可坐在桐花樹下，聆聽動人旋律，欣賞桐花美景，享受期間限定的「四月雪」。

客家事務處長彭偉族表示，桐花於花蓮的分佈廣，其中花蓮市區有國福里旁的河堤、美崙山公園，吉安則有南埔公園、林務局南華工作站、中原步道及楓林步道，接著鳳林中正公園、瑞穗瑞美公園及玉里瓦拉米步道都能發現桐花，因縣境狹長，民眾一直到4月底都能欣賞到縱谷的桐花風情。

彭偉族指出，今年桐花季活動在客委會指導下，將以創新方式，於桐花樹下舉辦不插電的音樂會，結合地方社團，將各種活動主題融入其中，創造出花蓮獨特的桐花樹下音樂會，同時也透過8梯次的小旅行，民眾除能欣賞縱谷桐花，也能藉由各種主題，體驗花蓮客家文化與鄉土人情。

花蓮縣政府客家事務處今舉辦「2022賞桐一期一會〜桐花樹下音樂季」啟動儀式，縣長徐榛蔚先用不太流暢的客語向與會者問好，笑著提及自己已報名客家事務處辦理的客語認證班，期許未來能說得更好，現場也透過熱情的掌聲來鼓勵她。

徐表示，縣府推動各族群文化不遺餘力，透過各式小旅行活動，讓民眾體驗各族群的生活亮點，相信今年的桐花季，客家處將別開生面，帶來更不一樣、更有亮點的活動。

客家事務處表示，今年桐花季將在4月登場，8梯次的小旅行活動即起可上網報名，音樂會則會利用整月4個周末，呈現4種主題，屆時除邀請金曲歌手羅文裕、劉榮昌、徐哲緯、徐世慧等知名客家歌手在桐花樹下演唱，現場還另安排小農市集，民眾只要消費達一定次數，即能參加抽獎活動，將多項萬元大禮包含50吋液晶電視、iPhone12、Switch等帶回家。