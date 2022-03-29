台北國賓川菜廳即日起推出春季新菜，以六道驚艷味蕾的佳餚迎接初春。本次新菜主廚選用新鮮大黃魚、美國無骨牛小排、日本北海道生食等級干貝等多樣高檔食材與四川元素融合加上創意巧思，變化出一道道別具特色的佳餚，引領您享受一場視覺、味覺、嗅覺全方位的頂級饗宴。

連續4年入榜米其林餐盤推薦的台北國賓川菜廳行政主廚徐鳳欽端出本季新菜「黃金醬蒸大黃魚」，選用肉質細嫩的大黃魚，加入黃燈籠椒醬與黃甜椒一同蒸煮出金黃色湯底，色澤金黃鮮豔如同照射在水面的陽光一般，酸辣麻香的醬汁搭配魚肉的鮮甜滋味更是誘人食慾。

「大漠風乾牛小排」將美國牛小排醃製風乾，以花椒水滷製後切片佐刀口辣椒粉等辛香料一同食用，牛肉原始風味與麻辣香氣瀰漫口腔久久不散；讓人一吃就停不下來的「香蔥小酥肉」，主廚將五花肉經過2小時蒸製，切塊裹上發酵後的特調麵糊後下鍋油炸，再與乾辣椒、蔥白等辛香料拌炒，酥脆麻辣辛香如一波波的海浪般不斷地刺激味蕾。

春季少不了的食補湯品「米湯燉雞盅」，米湯是用大米熬稀飯或做乾飯時，凝聚在鍋面上的一層粥油，其性甘味平，能夠滋補元氣，主廚選用老母雞與越光米經慢火熬製成濃郁湯底，加入肉質鮮嫩且口感扎實的土雞腿肉、營養脆口的新鮮草菇及甜豆眼，是一道色香味俱全且營養滿滿的湯品；色澤金黃、絲絲分明的「千絲餅」從揉麵到煎餅，每個工序皆考驗著師傅的功底，色澤金黃、絲絲分明的外型，外酥內軟的口感，簡單純粹的麵香如初戀情人般令人難以忘懷；外型如寶石般的「牛卷鮮貝佐油辣子」，選用肉質滑嫩的美國無骨牛小排切片包裹日本北海道生食等級干貝，香煎後淋上國賓川菜廳特製紅褐色的油辣子，牛肉的軟嫩、干貝的鮮甜彈牙以及油辣子的鹹香在口中綻放。