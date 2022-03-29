今天是329青年節，台南市政府指出，根據行政院主計總處統計資料顯示，台南市自2019年至2021年失業率在六都中連續3年最低，2021年在25至29歲青年失業率6.3％，低於全國6.59％，也是六都最低。

勞工局長王鑫基表示，為協助青年就業，自2018年至2021年共服務3萬8156人次，提供深度就業諮詢、CPAS職涯適性診斷測驗、職涯探索計畫、工讀機會及徵才活動等服務。

他指出，青年在求職階段常會遇到就業方向不明確、不知道自己適合找甚麼樣的工作，透過職業適性診斷測驗（CPAS），可以協助求職者了解自我適性工作類型，今年更擴大辦理青年就業諮詢、履歷健檢及職業適性診斷等服務，協助青年朋友找到適合工作。此外，也透過職涯探索及職能體驗等活動，讓青年提前了解職場環境、增進工作職務認知。

台南市長黃偉哲表示，青年正引領或即將引領這個國家、城市或社會，台南市不只要顧好在地青年，也要吸引更多年輕人來台南，市府團隊持續努力，為年輕朋友們提供更好的服務。

勞工局4月起分別於善化區、新市區、永康區、安平區、中西區、南區等地辦理徵才活動，4月23日今年第1場中型徵才活動將在上午9時至12時新化區虎頭埤風景區迎賓廣場辦理。