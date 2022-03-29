哥倫比亞級（Columbia-class）核潛艦

美國海軍打算在最新的預算提案中，建議淘汰24艘軍艦，好有足夠的經費將艦隊現代化。

據《軍事網》（Military.com）28日報導，美國海軍在周一的預算需求書中說，由於仍在致力打造福特級（Ford-class）航母，還有哥倫比亞級（Columbia-class）潛艦，以致形成「擠壓」，迫使海軍要讓大批軍艦除役。

美國海軍預算主管甘布頓（John Gumbleton）說，他們打算淘汰5艘巡洋艦、9艘濱海作戰艦、4艘船塢登陸艦、兩艘潛艦，兩艘油輪和兩艘遠征轉運碼頭艦。他說，279億美元（約8015億台幣）的造艦預算中，有56%是用來打造福特級核航母和哥倫比亞級核潛艦的。因此，海軍被迫絞盡腦汁，設法擠出錢來，將艦隊現代化。

甘布頓說，於是他們想到，淘汰那些維護起來很昂貴的軍艦。他指出，淘汰那24艘軍艦可省下36億美元（約1034億台幣），而他們可以在5年間重新投資那些「為數不多的」預算。