筆電需求爆發帶動藍天(2362)2021年營收及獲利表現季季增，第4季EPS為1元，創近14季新高；全年EPS達3.03元、達7年新高，賺贏前年2.7倍。董事會通過配發現金每股2.1元，創近7年來新高，盈餘配發率7成，依昨日(3月28日)收盤價31.25元計算，現金殖利率為6.7%。公司表示，未來將維持穩定的股利政策，股利配發至少不低於今年。

藍天公告2021年度財報，筆電事業超標達成出貨預算，第4季單季合併營收76.54億元、季增4%、年增40%，單季營收創10年以來新高；營業毛利13.48億元、年增35%；營業利益4.73億元、超越去年同期2.4倍，稅後淨利5.9億元、年增69%；單季每股盈餘1元，創14季新高。全年合併營收270億元、為上市以來新高、年增33%；營業毛利53.16億元、年增22%；營業利益20.9億元、年增42%，稅後淨利17.96億元、年增169%，每股盈餘3.03元，每股淨值70.59元。

2021年整體筆電產業受惠遠距教學與宅經濟發酵，商務型、教育以及遊戲型筆電需求爆發，帶動藍天NB事業營收、獲利優異表現，2021年藍海機種銷售比重超越6成5，並持續推出利基產品，第4季單季出貨58萬台，年增35%；單季營收65億元，年增46%，單季出貨數量、銷售金額續創10年新高。2021全年筆電出貨數量達207萬台，年增37%，營收突破228億元，年增41%，營業利益率6.6%、年增1.6個百分點，筆電事業2021年價量齊揚創高峰，表現亮眼。

展望2022年，藍天筆電事業首季業績依舊維持高檔，出貨台數、營收年增百分比可望突破雙位數，隨著歐美國家選擇與疫情共存逐步解封，後疫情時代商用市場需求仍將延續，此外實體電競賽事陸續復辦，加上元宇宙電競生態萌芽，整體電競筆電市場依舊成長可期，藍天積極開發整合處理器大廠以及新世代顯示卡的全新產品，除持續針對不同區域或國家客製化具市場競爭力的產品外，亦與國際大廠合作開發符合市場期待的產品，2022年樂觀看待筆電事業價量依舊長紅。

2021年大陸經濟成長率達8.1%，百腦匯掌握疫後消費潮，18家科技廣場平均出租率達9成5以上，全年租金收入CNY 7.2億元、年增3%，已重返成長軌道。面對後疫情時代消費者購物模式轉變，百腦匯科技廣場持續加強線上線下整合的「發現式消費」，透過與Asus、Dell、Lenovo等國際知名品牌合作，並配合短視頻、直播等新型娛樂模式，推播引起消費者購物慾之商品，藉由興趣-需求-購買的路徑，擴增商場來客數，同時不斷進行商場整改及業態整合，打造讓消費者有如深入其境的體驗場域，提升客戶滿意度及忠誠度，創造人流及金流。

轉投資30%的群光廣場百貨，2021年Q4適逢雙11、店慶以及聖誕節等購物旺季，營運表現再度攀升，單季營收CNY 17.42億、季增75%，單季稅後淨利CNY 0.7億、季增23倍。2021全年營收CNY 53.11億元、年增23%，稅後淨利CNY 1.53億元、年增3.5倍，全年獲利已超越疫情前2019年水準。2022年截至2月份獲利亦較去年第一季成長超過三成，3月份加上女神節及春季化妝品節加持，預期今年首季群光廣場百貨業績、獲利依舊能夠穩步揚昇。

台北雙子星開發案已於今年3月16日通過台北市環評委員會環境影響差異分析報告，預定4月1日申請建照，最快年底動工。藍天集團2021年活化資產有成，處分流入資金更能集中資源投入台北雙星的世紀大建案規畫，積極創造集團未來最大利益。