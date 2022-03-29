國民黨立院黨團於青年節開記者會，國民黨立委指出，萬物齊漲、薪水不漲，台灣低薪問題相當嚴重，青年節也輕鬆不起來。國民黨立委林奕華表示，國民黨團主張學貸完全免息，而蔡政府最起碼在央行升息1碼的當下，至少可以先做到學貸利息凍漲，教育部只要負擔2億元，就能減低學生升息後的負擔。

林奕華指出，央行升息又快又急，說是為了抗通膨，但央行沒有差異化考量，使得學貸族、首購房貸族的債務受到相當大的影響，成為此次升息的最大犧牲者。林奕華指出，在普遍低薪的社會中，學貸族有84.6萬人，大多數申辦學貸的學生，不是考量家中經濟狀況，就是希望能夠自食其力。因此，國民黨團主張學貸應該要完全免息。

林奕華也指出，對於青年首次購屋族，不應該成為升息下的犧牲者，利息也應該凍漲，讓有能力還款的年輕人，首次購屋的壓力能夠減輕。政府應該對一屋族和多屋族進行差異性政策，若無差異性政策，就無法談居住正義，等於是對一屋族的懲罰。

國民黨團書記長萬美玲表示，改善年輕人低薪和負擔壓力，必須從就學時期給予支持，不但就學貸款利息凍漲，更希望所有學貸都能夠免息，讓未來出社會之後的年輕人，還款上不要再增加任何負擔。

國民黨團總召曾銘宗則提到低薪問題，年輕人低薪情況依舊嚴重，蔡英文總統當年承諾已經跳票了。曾銘宗要求蔡英文總統，履行106年12月28日所做的承諾，督導行政院，拿出具體措施、解決方案，改善年輕人低薪情況。