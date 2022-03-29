曾之喬自曝當人妻後變得更解放。（三立提供）

全新療癒系旅遊節目《我們回家吧2》播出以來頗受好評，主持人曾寶儀獨特的主持風格讓觀眾感覺每週心靈吃飽飽，每集都有不同感觸，也讓她入圍第56屆金鐘獎益智及實境節目主持人獎。本周《我們回家吧2》將連播兩集，3／31播出曾之喬回新竹縣尖石鄉、4／1則由許富凱帶曾寶儀逛旗山。曾之喬老家是竹東尖石鄉，她說自己有8／3泰雅族血統，她笑說泰雅族可不是天生就黑皮膚，而且家族觀念非常重，即使住在台北，過節絕對會回老家，對她來說「尖石是回憶」，有時曾之喬想要躲起來的時候就會回尖石鄉，她說：「在這裡與台北隔絕，而且這裡『家感』太重，可以很放鬆！」而家感兩字也讓曾寶儀很有感觸，她表示「喜歡錄這節目是因為常常看到藝人，只要靠近家的範圍就會變得不一樣」。而這次曾之喬的父母都在，但卻低調未露臉，而曾爸爸是網球高手，他用網球在各地交朋友，甚至在家裡也弄了一座網球場，她笑說家裡相處像平輩，有時都會叫爸爸名字。

曾之喬覺得自己當人妻之後某程度的更解放，現在她可以自在講另一半、聊公婆，感覺很自由，還笑說老公辰亦儒很愛吃醋，因此結婚後讓老公更放心，相對婚姻夠穩定，這幾年越活越光彩。曾之喬小學二年級就是球員，還跟詹詠然、謝淑薇一起打球，但她13歲就自己投履歷當歌手，那時父母也知道擋不住，她覺得自己從小做任何事都有目的，因為人生歲月非常短，不能沒有目的，曾之喬坦言對自己很嚴苛，有時上台前會緊張，她心裡就會罵自己沒用，這次在節目中也可以一窺她的老家，家裡就像咖啡廳，因為爸媽兩人很懂生活，而曾寶儀這次才知道曾之喬是聖心女中的學妹。曾之喬與鄒寶儀感性聊家人，從小如何和和家人、奶奶玩在一起，聊著聊著兩人都眼眶泛淚，就是因為曾之喬說的「家感」兩字讓曾寶儀感觸很深。

被稱為「旗山之光」的許富凱讓曾寶儀覺得這次拍他真有風，因為婆媽全都愛他，許富凱在過程中聊到爸爸嚴厲的栽培，因為在爸爸觀念裡人生最重要是有一技之長，從小一天練歌兩小時，唱錯轉頭就看見爸爸瞪著他，嚴父型的爸爸理念是「要就做到最好」，但爸爸入鏡時卻笑說「是盲目的栽培啦！」曾在日本短暫遊學的許富凱懷疑前幾世是日本人，所以每張專輯都會有一首日文歌，到日本就像回到故鄉，而且特別喜歡日本演歌，至今聽演歌給了他很多養分，所以他的歌唱生涯受日本文化影響很深，他也全部投入歌曲中。而至於婆媽有多愛許富凱，曾寶儀爆料說她和田馥甄、任賢齊等人都是「許富凱家屬粉絲受害者」，上次許富凱得金曲獎那一年，寶媽就要全家一起看頒獎典禮，當他得獎時，寶媽竟激動的哭了，而田馥甄的媽媽則是為了看許富凱，放棄去看自己女兒演唱會，而任賢齊的媽媽更誇張，有次打扮很漂亮就是為了跟許富凱合照。

該節目每週四中午12點myVideo播出，三立都會台則是晚間十點首播。由於第二季的播出受到廣大好評，myVideo影音隨看連續二週都在首播隔日衝上第一寶座，也帶動第一季口碑再度回溫中，同步衝到第四名！