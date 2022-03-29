前台中市交通局長王義川宣布參選台中市長，掀起藍綠戰火，國民黨市議員參選人李文傑、楊大鋐29日點名王義川，抨擊BRT造成市府加計利息賠4734萬，這樣的人夠資格當市長嗎？王義川反擊，市府告他關於BRT案，一年多前三審都判台中市政府敗訴。
楊大鋐表示，因為王義川堅持不付BRT機電標仲裁，即便仲裁結果指出王「故意遲不驗收」、「故意不關閉系統設備」、「故意放任設備損壞」三個故意，後續造成台中市政府加計利息賠4734萬。
李文傑強調，王義川過去擔任交通局局長任內的種種缺失，並不是子虛烏有而是經過認證，王不思悔改浪費納稅人血汗錢，現在敗家局長要回來選台中市長，是癩蛤蟆想吃天鵝肉。
昨天剛向台中市長盧秀燕出考題，王義川今天即遭國民黨參選人檢驗，王義川說，BRT早已被台中市民唾棄，造成台灣大道大塞車，當年他為了收拾殘局，改變成為優化公車專用道，進行交通改善，現在藍營還拿來喚醒大家傷心往事，是在反串嗎？
王義川表示，台中市政府告他關於BRT案，一年多前三審都判台中市政府敗訴，過程中市府律師費和裁判費都是全民買單，請問台中市政府有出來說明嗎？
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