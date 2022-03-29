俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）28日表示，俄國政府正在準備一項法令，用以限制「不友善國家」國民入境俄羅斯。外交部發言人歐江安今天表示，俄國政府目前尚未公布擬限制的國家清單及具體措施，我方將依俄方公布的實際政策內容，據以評估影響並妥為因應。

歐江安指出，目前我國在俄僑胞約有180人，我駐俄羅斯代表處皆有保持聯繫；目前尚未接獲僑胞有面臨人身安全的緊急需求。

俄國於3月7日將我國，連同美國、日本、歐盟國家、澳洲、紐西蘭等48國列入不友善國家清單。歐江安說，就經濟層面，俄羅斯並非台灣工業物資主要進口國，且我國石油、天然氣採購來源多元，在經貿及能源上對俄羅斯依存度不高，影響有限。

歐江安強調，俄國目前仍在研議擬限制不友善國家國民入境相關措施細節；由於本案將涉及國人未來赴俄國洽公、商旅及留遊學的便利性，外交部及相關駐外館處將密切追蹤、即時向國人說明。

歐江安表示，目前仍有若干國際航線在俄國營運，國人若要離俄暫無困難。另由於俄國近期採行的外匯匯款及交易限制，為避免受到影響，外交部在領事事務局相關旅遊資訊網頁已提醒國人，赴俄羅斯前請備妥足夠盧布及美元現金以供使用。